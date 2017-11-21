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Denizli'de "Günü birlik evlere yönelik" uygulama

- Uygulamada 210 bin lira para cezası kesildi, 5 kişi gözaltına alındı

Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Denizli İl Emniyet Müdürlükleri ekiplerince "Günü birlik evlere yönelik " uygulamasında 210 bin lira ceza kesildi, aranması bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinden 80 ekibin katılımıyla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü bölgesi, Kınıklı, İstiklal, Değirmenönü ve İncilipınar mahallelerinde bulunan günü birlik kalınan apart tarzı evlerde vatandaşların korunmasına yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir yaşam hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla il genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada sivil ve resmi emniyet personeli destek verdi.

Uygulama kapsamında, 50 apart kontrol edildi,12'si yabancı 130 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, aranması bulunan 5 kişi göz altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri apartlarda güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak apart işleten kişilere toplamda 210 bin lira ceza kesti.

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