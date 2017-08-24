Denizli'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tolga Okumuş (24) idaresindeki 20 V 2941 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir Mahallesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Okumuş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Okumuş'un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Öte yandan, olayı öğrenerek kaza mahalline gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.