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Denizli'de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

- Apartman inşaatında beton pompası hortumunun üzerine düştüğü işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

Denizli'de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde apartman inşaatında beton pompasının hortumunun üzerlerine düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşçay Mahallesi 4014 Sokak üzerinde 4 katlı apartman inşaatında çalışan beton pompasının bir ayağı zeminin yumuşak olması nedeniyle boşluğa düştü.

Bu sırada inşaatın dördüncü katında çimento döken pompası da inşaatın üzerinde bulunan 2 işçinin üzerine düştü.

Kazada işçilerden 55 yaşındaki Sabri Damar ve Hacı Damar ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Sabri Damar olay yerinde hayatını kaybetti. Hacı Damar ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hacı Damar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de toprak zeminde bir ayağı boşluğa düşen beton pompasını çıkarmak için çalışmalara başladı.

Öte yandan haber alarak olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Sabri Damar'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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