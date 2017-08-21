Denizli'de iskeleden düşen inşaat işçisi güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşatta çalışan 2 işçiden birinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi'nde 15 Ağustos'ta inşaatta çalışan işçiler Doğan Tuncer ve Ercan Balaban, bulundukları iskelenin bazı parçalarının sökülmesi sonucu üçüncü kattan zemine düştü.
Hastaneye kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.
İşçilerden birinin düşme anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, işçilerden birinin iskeleden inşaat malzemeleriyle düşmesi ve bölgeden bebek arabasıyla geçen kadının kaçma anı yer alıyor.
Kayıtlarda çevredekilerin yaralanan işçiye yardım ettiği görülüyor.