Denizli'de kadın ve erkek tarlada ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir çiftçi kendine ait tarlasında bir kadınla birlikte ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kumafşarı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Doruk (65) akşam saatlerinde yanında ilçedeki bir gazinoda çalışan Halise Çiftçi'yle beraber Yolak mevkisindeki tarlasına gitti.

Doruk'tan haber alamayan aile yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma çevrede yaptığı araştırmada Doruk ve Çiftçi'yi tarlada av tüfeğiyle vurulmuş olarak buldu.

Doruk ve Çiftçi'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.