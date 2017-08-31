Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape pdy color note dava
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi

Denizli'de kadın ve erkek tarlada ölü bulundu

- Denizli'de bir kişi kendisine ait tarlasında bir kadınla birlikte ölü olarak bulundu

Denizli'de kadın ve erkek tarlada ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir çiftçi kendine ait tarlasında bir kadınla birlikte ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kumafşarı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Doruk (65) akşam saatlerinde yanında ilçedeki bir gazinoda çalışan Halise Çiftçi'yle beraber Yolak mevkisindeki tarlasına gitti.

Doruk'tan haber alamayan aile yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma çevrede yaptığı araştırmada Doruk ve Çiftçi'yi tarlada av tüfeğiyle vurulmuş olarak buldu.

Doruk ve Çiftçi'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Acıpayam IlçesiAv TüfeğiCinayetKumafşarı Mahallesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5