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Denizli'de katı atık tesisindeki yangın

- Honaz ilçesinde geçen ay meydana gelen yangında büyük bölümü hasar gören tesisin depo bölümünde yeniden yangın çıktı - Hasara neden olan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü

Denizli'de katı atık tesisindeki yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde katı atık presleme ve dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınarkent Mahallesi'ndeki atık presleme ve dönüşüm tesisinin depo bölümünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamına yayılarak büyük hasara neden oldu.

Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangına 50 itfaiye eri, 25 itfaiye aracı ile müdahale etti.

Öte yandan, tesiste 3 Temmuz sabahı, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında fabrikanın büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmişti. Yangın, 5 saat süren çalışmanın ardından söndürülebilmişti.


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DenizliİtfaiyeKatı AtıkSöndürmeYangın
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