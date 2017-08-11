Denizli'de kedi-köpek kurtarma operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, başı plastik bidona sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Bereketli Mahallesi'nde arazide başı plastik bidona sıkışan yavru köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bahçelievler Şubesi ekibi, havasız kalan yavru köpeği bidonu kesilerek kurtardı.
İtfaiye ekibi, yavru köpeğe su verdi, ardından da köpeği sokağa bıraktı.
Öte yandan Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde itfaiye ekipleri kanalizasyon hattında mahsur kalan yavru kedi için kurtarma çalışması başlattı.
Merdiven yardımıyla kanalizasyon hattına inen bir görevli, kediyi alarak sokağa bıraktı.