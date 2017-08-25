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Denizli'de kızını darbeden baba tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir baba, 9 yaşındaki kızını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Çetin D. boşandığı eski eşi A.G. ile barışmak için kızı Nazlı D'den (9) yardım istedi. İddiaya...

Denizli'de kızını darbeden baba tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir baba, 9 yaşındaki kızını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çetin D. boşandığı eski eşi A.G. ile barışmak için kızı Nazlı D'den (9) yardım istedi.

İddiaya göre, baba, olumsuz yanıt alınca küçük kızı darbetti.

Olayı öğrenen anne A.G. durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen Çetin D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetin D'nin, avukatı aracılığıyla karara itiraz ettiği öğrenildi.

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