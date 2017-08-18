Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Avukat Metin Uracin Rosneft
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Denizli'de mor koyunlarla kortej yürüyüşü

- Çal ilçesinde 844 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesinde mora boyanmış koyunlar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi - Etkinlik, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Eren Bülbül anısına düzenlenecek

Denizli'de mor koyunlarla kortej yürüyüşü

DENİZLİ (AA) - UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 844 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi mor renge boyanmış koyunlar ile çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, organizasyon komitesi üyeleri, çobanlar, ilçedeki çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Bayramyeri Meydanı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı arasında, mora boyanmış koyunlar ile çoban köpekleri eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Kortej sırasında karşılarında mora boyanmış koyunları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

- Koyunlar sudan geçirilince "İyiki varsın Eren" denilecek

Belediye Başkanı Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aşağıseyit Sudan Koyun Geçirme etkinliğinin 26-27 Ağustos tarihlerinde Büyük Menderes Nehri'nde düzenleneceğini ifade etti.

Etkinliğin bu yıl Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün anısına yapılacağını belirten Akcan, "844. yılında geleneği canlandıracağız. Bu yıl senenin ayrı bir önemi var bizim için. Koyunlarımız bu yıl Eren kardeşimiz için sudan atlayacak. "İyiki varsın Eren" diyerek atlamış olacak. Bizim için bu çok önemli. Hep şunu söylüyoruz. Milletler kültür varlıklarıyla kendi değerleriyle var olur. Yoksa yok olup giderler. Biz elimizden geldiği kadar bu köklü kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. " dedi.

Akcan, Aşağıseyit Mahallesi'nde 26 Ağustos Cumartesi Ali Gazi'nin türbe ziyaretiyle başlayacak etkinliklerin 27 Ağustos Pazar günü Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde devam edeceğini, burada koyunların Büyük Menderes Nehri'nde sudan geçirileceğini, en güzel kuzu, en güzel koç, çoban köpeği, ev köpeği ve çoban kıyafeti yarışmalarının yapılacağını söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
844 YılÇal IlçesiKoyunSudan Koyun Atlatma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5