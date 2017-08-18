Denizli'de mor koyunlarla kortej yürüyüşü

DENİZLİ (AA) - UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 844 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi mor renge boyanmış koyunlar ile çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, organizasyon komitesi üyeleri, çobanlar, ilçedeki çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Bayramyeri Meydanı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı arasında, mora boyanmış koyunlar ile çoban köpekleri eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Kortej sırasında karşılarında mora boyanmış koyunları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

- Koyunlar sudan geçirilince "İyiki varsın Eren" denilecek

Belediye Başkanı Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aşağıseyit Sudan Koyun Geçirme etkinliğinin 26-27 Ağustos tarihlerinde Büyük Menderes Nehri'nde düzenleneceğini ifade etti.

Etkinliğin bu yıl Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün anısına yapılacağını belirten Akcan, "844. yılında geleneği canlandıracağız. Bu yıl senenin ayrı bir önemi var bizim için. Koyunlarımız bu yıl Eren kardeşimiz için sudan atlayacak. "İyiki varsın Eren" diyerek atlamış olacak. Bizim için bu çok önemli. Hep şunu söylüyoruz. Milletler kültür varlıklarıyla kendi değerleriyle var olur. Yoksa yok olup giderler. Biz elimizden geldiği kadar bu köklü kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. " dedi.

Akcan, Aşağıseyit Mahallesi'nde 26 Ağustos Cumartesi Ali Gazi'nin türbe ziyaretiyle başlayacak etkinliklerin 27 Ağustos Pazar günü Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde devam edeceğini, burada koyunların Büyük Menderes Nehri'nde sudan geçirileceğini, en güzel kuzu, en güzel koç, çoban köpeği, ev köpeği ve çoban kıyafeti yarışmalarının yapılacağını söyledi.