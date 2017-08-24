Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam gaziantepspor yandex Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Denizli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ümit Demirci'nin (25) kullandığı 20 BA 449 plakalı motosiklet, Dokuzkavaklar...

Denizli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümit Demirci'nin (25) kullandığı 20 BA 449 plakalı motosiklet, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde Himmet Tombak idaresindeki 45 KA 1895 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Demirci ve arkasında bulunan Şeref Çakal (38) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çakal'ın öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demirci ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DenizliMotosikletOtomobilTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5