Denizli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümit Demirci'nin (25) kullandığı 20 BA 449 plakalı motosiklet, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde Himmet Tombak idaresindeki 45 KA 1895 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Demirci ve arkasında bulunan Şeref Çakal (38) yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çakal'ın öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demirci ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.