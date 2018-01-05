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Denizli'de otogaz servis istasyonunda LPG tankında parlama: 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin LGP tankının bakımı sırasında oluşan parlamada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde Mustafa Soy'a ait iş yerinde 20 GG 592 plakalı otomobilin LPG tankının...

Denizli'de otogaz servis istasyonunda LPG tankında parlama: 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin LGP tankının bakımı sırasında oluşan parlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde Mustafa Soy'a ait iş yerinde 20 GG 592 plakalı otomobilin LPG tankının bakımı sırasında parlama meydana geldi.

Tankın bakımını yapan Mustafa Limoncu hafif yaralanırken otomobil yanmaya başladı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Bu arada Limoncu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





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Anahtar Kelimeler:
DenizliLGPParlama
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