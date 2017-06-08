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Denizli'de otomobil devrildi: 4 yaralı

- Otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Denizli'de otomobil devrildi: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Aydemir yönetimindeki 20 NN 879 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda, sağanağın ardından kayganlaşan yolda devrildi.

Yaralanan sürücü Hüseyin ile Melahat Aydemir, Hatice Gezgin ve Hafize Tuna, araçta sıkıştı. Bu kişiler, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, otomobildekilerin, bir yakınlarının iftar davetine katılmak için yola çıktıkları bildirildi.




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