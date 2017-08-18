Denizli'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Sarayköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Denizli-İzmir Karayolu Duacılı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İlhan Keskin'e (85) Ali Kaya yönetimindeki 20 B 6081 plakalı otomobil çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü Kaya, gözaltına alınırken Keskin'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapanan karayolu, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.