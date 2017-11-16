Denizli'de otomobilin park halindeki tıra çarpması

İSTANBUL (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Recep Halil Gültekin ile sürücü Mehmet Fatih Balkan, son yolculuklarına uğurlandı.

Gültekin ve Balkan'ın cenazeleri, yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi morgundan alınarak, İstanbul'a getirildi. Beykoz Serbostani Mustafa Ağa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gültekin ve Balkan, Şahinkaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ile 15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Çalışkan, törende Balkan ve Gültekin'in yakınlarının yanına gelerek taziye dileklerini iletti.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın çelenk gönderdiği görüldü.

Sarayköy ilçesinde Mehmet Fatih Balkan idaresindeki 34 FD 3876 plakalı otomobil, Duacılı Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 20 AYA 36 plakalı küspe yüklü tırla çarpmıştı. Kazada, sürücü Balkan ile araçtaki Recep Halil Gültekin (50) olay yerinde yaşamını yitirmiş, arka koltukta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan Osman Altun ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Öte yandan Recep Halil Gültekin'in 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilere Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde müdahale eden grup arasında yer aldığı, Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği'nin de Beykoz ilçe başkanlığını yürüttüğü öğrenildi.

