Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Toprak idaresindeki (36) 71 DT 922 plakalı otomobil, Kale-Muğla Karayolu Denizli Caddesi'nde, karşı yönden gelen Nail Çomut (43) yönetimindeki 20 FV 888 plakalı yatak yüklü kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Toprak ve Çomut ile birlikte otostop yaparak otomobile bindiği öğrenilen Polonya vatandaşı Przemystaw Wojtaszek (24) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına aldı.
Trafiğe 30 dakika kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.