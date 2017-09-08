Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Toprak idaresindeki (36) 71 DT 922 plakalı otomobil, Kale-Muğla Karayolu Denizli Caddesi'nde, karşı yönden gelen Nail Çomut...

Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Toprak idaresindeki (36) 71 DT 922 plakalı otomobil, Kale-Muğla Karayolu Denizli Caddesi'nde, karşı yönden gelen Nail Çomut (43) yönetimindeki 20 FV 888 plakalı yatak yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Toprak ve Çomut ile birlikte otostop yaparak otomobile bindiği öğrenilen Polonya vatandaşı Przemystaw Wojtaszek (24) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına aldı.

Trafiğe 30 dakika kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KaleKamyonetOtomobilTrafik KazasıYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5