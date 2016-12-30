Denizli'de Servergazi Devlet Hastanesinde yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Servergazi Devlet Hastanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Servergazi Devlet Hastanesi polikliniklerinin alt katında yer alan MR-tomografi bölümünde yangın çıktı. Güç merkezinde başlayan yangın nedeniyle, bölümdeki hastalar dışarı çıkartılarak, itfaiye ve emniyete haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

İnceleme yapan elektrik dağıtım şirketi elemanları, yangının güç kaynağından çıktığını belirtti.

- Vali Altıparmak hastanede incelemelerde bulundu

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, yangın sonrasında Servergazi Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Altıparmak, önemli bir durumun söz konusu olmadığını, dumanın güç kaynağından çıktığını vurgulayarak, görevlilerin olaya anında müdahalesi ile herhangi bir panik yaşanmadan yangının kısa sürede söndürüldüğünü, hastanede hizmetlerin aksamadan devam ettiğini söyledi.



