Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga sırasında tüfekle vurulan iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bir parkta yürüyen Hayrettin Ö. (19), aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen Can Akgüden (21) ve Ahmet Onur Koçlar (17) ile karşılaştı.

Bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hayrettin Ö. tarafından pompalı tüfekle vurulduğu iddia edilen Akgüden ile Koçlar yaralandı.

Can Akgüden, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Onur Koçlar'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Olayın ardından kaçan Hayrettin Ö, güvenlik güçlerince kent merkezindeki evinde gözaltına alındı.