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Denizli'de silahlı kavga: 4 yaralı

- Pamukkale ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına aldı

Denizli'de silahlı kavga: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Aktepe Mahallesi 2172 Sokak üzerindeki kahvehanenin işletmecisi M.K. ile iş yerine gelen O.K, A.K, R.G, ile D.D, arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle açılan ateş sonucu M.K. ile kahvehanede bulunan Y.A, A.K. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan O.K, A.K, R.G, ve D.D'yi gözaltına aldı.

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4 YaralıAktepe MahallesiKahvehaneSilahlı Kavga
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