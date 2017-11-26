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Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü

- Saldırı anı bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aracının yanında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Yenişehir Mahallesindeki bir marketin otoparkında Hüseyin Kayrak (49) hafif ticari aracının yanında kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda saçma isabet eden Kayrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hafif ticari aracının yanına giden Kayrak'ın arkasından gelen kişinin tüfekle ateş açtığı görülüyor. Kayıtlarda Kayrak'ın yere düşme anı da görülüyor.

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