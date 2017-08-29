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Denizli'de tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddiası

- Boşanma davaları süren çiftin sokaktaki tartışmaları ve bıçaklama yaralama olayı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Denizli'de tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir kadının eşini bıçakla yaraladığı iddia edildi.

İddiaya göre, boşanma davası süren N.B, 15 Mayıs Mahallesi'nde bir kadınla gördüğü eşi E.B. (42) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B. çantasından bıçak çıkarıp eşinin yanındaki kadına saldırmaya çalıştı. E.B, eşine engel olmak isteyince arbede çıktı.

Arbede sırasında N.B, eşi E.B'yi omuzundan bıçakladı. Yaralanan E.B, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan N.B. polis tarafından gözaltına alındı.

N.B. ile eşi E.B. arasında yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, N.B'nin, eşi E.B. ile tartışması ve yanındaki kadına doğru yürümesi yer alıyor. Kayıtlarda, çıkan arbedede N.B'nin E.B'ye vurması, omzundan yaralanan E.B'nin eşinin elindeki bıçağı almak için mücadele etmesi ve yere oturup ağlayan zanlının olay yerinden uzaklaşması da görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BıçaklamaDenizliPamukkale
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