Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

- Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye düştüğü Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde trafik durma noktasına geldi

Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

DENİZLİ (AA) - Denizli-Antalya karayolunda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İl genelinde sabah saatlerinden itibaren yağmur aralıklarla devam ederken yüksek kesimlerde yoğun sis oluştu.

Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye düştüğü Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde trafik akışı durma noktasına geldi.

Sis nedeniyle denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda uyardı.

Trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda sürücüler sis farklarını açarak ilerledi.

Trafik ekipleri, yollarda sis ve buzlanma olabileceğine işaret ederek sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Denizli-AntalyaSisTrafikUlaşım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5