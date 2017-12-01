Denizli'deki Afganistan uyruklu kişilerin gasbedildiği iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu 8 kişiyi darbederek para ve telefonlarını gasbettiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da Topraklık Mahallesi 573 Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Amir Amıdı, Nure Kaveme, Muhammed Sanf, Sanomollah Mahsuni ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklunun evde, kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından darbedilip para ve telefonlarının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Afganistan uyrukluları darbederek, bıçakla tehdit ettiği, telefon ve paralarını aldığı iddia edilen B.A. (19), O.K. (23), Ö.D. (24) ve G.G.(32) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 2 bin lira sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.