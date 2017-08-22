Denizli'deki bıçaklı kavga

DENİZLİ (AA) - Denizli'de çıkan kavgada eşinin bulunduğu arabanın sürücüsünü bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ağustos'ta Saltak Caddesi'deki bıçakla yaralama olayının ardından çalışma başlattı.
Eşinin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Adem Aşkın'ı otomobil içinde bıçakla yaralayan Osman Öztürk'ün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine kaçtığını tespit etti.
İlçede bir evde saklanırken gözaltına alınan Öztürk, Denizli'ye getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "adam öldürmeye teşebbüs" ve "ailenin korunmasına dair kanuna muhalefet" suçundan tutuklandı.
- Olay
Boşanmak üzere oldukları ifade edilen eşini, Saltak Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen bir araçta gören Öztürk, eşinin otomobilden inmesini istemiş, araç sürücüsü Adem Aşkın ile Öztürk arasında çıkan tartışmada Aşkın, bıçakla yaralanmıştı. Aşkın Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.