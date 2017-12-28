Denizli'deki darp iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir asansör firmanın sahibini ellerinden kelepçeleyerek demir çubukla darp ettikleri öne sürülen 2 kişiden 1'e tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hacıkapanlar Mahallesi Barış Caddesi'nde faaliyet gösteren bir asansör firmasının sahibi Bekir Gümüş'ün (52), 23 Aralık'ta iş yerinde elleri arkadan kelepçelendikten sonra darbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerine giren zanlıların, Bekir Gümüş'ü darbettikten sonra kasadan 30 bin lira ile iş yerinin güvenlik kamerası kaydını da aldıklarını belirleyen emniyet ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

İncelemede, firmanın muhasebe işlerini yapan H.G. ile firmanın eski bir çalışanının izini tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklanırken eski çalışan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-"Hiç tahmin etmezdik"

Firmanın ortaklarından Serkan Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Aralık'ta meydana gelen olayda yaralanan Bekir Gümüş'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Olay günü iş yerinden erken ayrıldığını, zanlıların içeri girip elektrik panosundaki sigortayı kapattıktan sonra ortağının yanına giderek sprey sıkarak etkisiz hale getirdiğini ileri süren Demirtaş, "Ortağımı yere yatırıp ellerini kelepçeledikten sonra iş yerinin arka kısmındaki bölümde demir çubuklarla öldüresiye dövmüşler. Kasanın anahtarını alıp 30 bin lirayı gasp eden kişiler, iş yerinin güvenlik kamerası kaydını da götürmüşler." dedi.

Ortağını o sırada iş yerinin önünden geçen bir tanıdıklarının yaralı bulduğunu aktaran Demirtaş, "Bu olayı gerçekleştirenlerin çalışanlarımız olmasını biz de hiç tahmin etmezdik." diye konuştu.

Bu arada suçlamaları kabul etmeyen H.G'nin olayın ardından kaçış anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına kaydedildi.

- Olay

Hacıkapanlar Mahallesi Barış Caddesi'nde faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Gümüş, 23 Aralık'ta iş yerine gelen, kafalarına kask takılı 2 kişi tarafından elleri kelepçelenerek demir çubukla darbedildiğini ileri sürerek polisten yardım istemişti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş'ün vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtilmişti.