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Denizli'deki "drone" destekli uyuşturucu operasyonu

- Kent merkezi ile Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi

Denizli'deki

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, "drone" destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Kent merkezi ile Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde 9 Ocak'ta ''torbacı'' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bu arada, bazı zanlılar, adliye getirilişlerinde gazetecilere, "Çektiniz de sanki satmayacak mıyız?", "Çıkınca gene satacağız." ve "Beni çekme, eroin satanları çek." şeklinde tepki gösterdi.

- Olay

Denizli merkez, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde, ''torbacı'' olarak bilinen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 6 aydır sürdürülen takibin ardından 9 Ocak'ta 15 adrese düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı.

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DenizliDroneOperasyonPolisUyuşturucu
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