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Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası başlıyor

- Aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanık, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası başlıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 42'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına 26 Aralık'ta başlanacak.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ'ye üye olma" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar, 26 Aralık Pazartesi günü Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

- Kongre merkezi, duruşma salonuna çevrildi

Adliye sarayındaki salonların fiziki yetersizliği gözetilerek, çok sanıklı davaların Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda görülmesinin kararlaştırılması üzerine, mahkeme heyetinin bulunacağı kürsü, sanık, avukat, izleyici ve tarafların salona giriş-çıkış yapacağı bölümler hazırlanarak, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile sesli ve görsel kayıt için elektronik sistemlerin kurulumu gerçekleştirildi.

Salon dışında da bazı güvenlik düzenlemeleri yapıldı.

- Darbe girişimine ilişkin soruşturma

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığından 550 komando, Ankara'ya sevk edilmeleri için Çardak Havaalanı'na götürülmek istenmiş, durumdan haberdar olunması üzerine uçakların iniş kalkışını engellemek için piste iş makineleri yerleştirilmiş, havaalanının elektriği kesilerek jeneratörler devre dışı bırakılmış, uçaklara yakıt ikmalinin önlenmesi amacıyla yakıt tankları boşaltılmıştı. Bunun yanı sıra Çardak başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, havalimanının girişini kapatmış ve askerlerin geçişine engel olmuştu.

Havalimanına giremeyen askerler, nakil için gelecek uçakların da inememesi üzerine birliklerine dönmüştü.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığında görevli subay ve astsubaylardan 42'si tutuklanmış, 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.


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