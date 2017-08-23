Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davasındaki tahliyeler

DENİZLİ (AA) - Başbakanlık avukatı, Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada, 4 eski askerin tahliyesine itiraz etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başbakanlık avukatı Zafer Ersin Topoğlu, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan ve Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Ağustos'taki beşinci duruşmada tahliye edilen eski binbaşı Ertuğrul Yavaşça, yüzbaşı Celil Basıkar, üsteğmenler Hüseyin Öğüt ve Fatih Akın Arslan hakkındaki tahliye kararına itirazda bulundu.

Topoğlu tarafından Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesine verilen dilekçede, "15 Temmuz'da yurt genelindeki kalkışma bir bütün olarak değerlendirildiğinde askerlerin sabah teslim olmalarının suçsuz olduğu anlamına gelmediği, birliğinden çıkan askerlerin darbe girişiminden haberdar olmalarına rağmen kanunsuz emre uydukları, darbe girişimine katılan askerlerin kendi içinde planlı ve organize şekilde hareket ettikleri, bunun askeri hiyerarşi içinde hareket etme olarak değerlendirilemez. Görev alacaklar da önceden belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

- Dava

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'nın da bulunduğu 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Davanın 3 Nisan'daki duruşmasında, sanıkların üzerine atılı suçun niteliğinin hükümete karşı olmasından dolayı Başbakanlık tarafından yapılan müdahillik talebi kabul edilmişti.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Ağustos Pazartesi günü verilen ara kararda, sanıklar Ertuğrul Yavaşca, Celil Basıkar, Hüseyin Öğüt ve Fatih Akın Arslan'ın, "mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve darbeyi engellemeye yönelik çabaları dikkate alınarak" tahliye edilmeleri kararlaştırılmıştı.