Denizli'deki katı atık tesisinde yine yangın çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde katı atık presleme ve dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Pınarkent Mahallesi'ndeki atık presleme ve dönüşüm tesisinin depo bölümünde akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tesisin depo bölümünde etkili oluyor. Yangına 50 itfaiye eri, 15 itfaiye aracı ile müdahale ediyor.

Depoda hasara neden olan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, tesiste 3 Temmuz sabahı, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında fabrikanın büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmişti. Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından söndürülebilmişti.