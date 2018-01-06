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Denizli'deki kuyumculardan hırsızlık girişimi

- Merkezefendi ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri kuyumculardan çelik kasayı açamadan kaçan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Denizli'deki kuyumculardan hırsızlık girişimi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanlarında çelik kasayı açamadan kaçan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Saraylar Mahallesi Kaleiçi Çarşısı'nda 2 ayrı kuyumcudan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

MOBESE ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kuyumcu dükkanlarına giren zanlıların Ü.D, Ö.Ö. ve H.B. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlıların ikamet, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, kuyumcuların çelik kasalarını delmek için kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.D. ve Ö.Ö. tutuklandı, H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaleiçi Çarşısı'nda 6 Kasım 2017'de çevredeki kamera ve alarm sistemlerini devre dışı bırakmak için kabloları keserek girdikleri kuyumcuda, oksijen kaynağıyla altınların bulunduğu çelik kasanın kapısının bir kısmını eriten hırsızlar, kasayı açamayınca kaçmıştı.

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