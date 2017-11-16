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Denizli'deki şarbon hastalığı

- Çivril ilçesinde, şarbon hastalığı nedeniyle karantina uygulanan 4 mahallede büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanmasına başlandı

Denizli'deki şarbon hastalığı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Emirhisar Mahallesi'nde şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine karantinaya alınan 4 mahallede büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanmasına başlandı.

Emirhisar Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait telef olan iki büyükbaş hayvandan alınan numunelerde şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine, Emirhisar Mahallesi ile merayı ortak kullanan Ömerli, İnceköy ve Haydan mahallelerinde uygulanan karantina kapsamında, Çivril İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hayvanları aşılama kararı aldı.

Mahallelerdeki çiftlik, besihane ve ahırları kontrol eden veteriner ekipler, özel kıyafetler giyerek hayvanları tek tek aşıladı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, karantina uygulaması başlatılan Emirhisar, Ömerli, İnceköy ve Haydan mahallelerinde ekiplerin aşı çalışmalarına başladığını, tedbir amaçlı uygulamada büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanması bittikten sonra karantinanın kaldırılacağını kaydetti.

Emirhisar'da büyükbaş hayvanlarını aşılatan Gökay Aydın, "80 baş hayvanım var. Bugüne kadar böyle bir hastalık görmedik. Tedbirimizi almak için İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurduk. İlaçlamamızı yaptırıyoruz." dedi.

Emirhisar Mahallesi'nde telef olan iki büyükbaş hayvandan alınan numunelerde şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine Emirhisar ile merayı ortak kullanan Ömerli, İnceköy ve Haydan mahallelerinde dün karantina uygulaması başlatılmıştı.

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