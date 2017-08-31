Denizli'deki şiddetli yağış

DENİZLİ (AA) - Serinhisar ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan heyelanın mahalle aralarında bıraktığı çamur ve kaya parçaları kaldırılırken hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İlçede, dün akşam saatlerinde şiddetli yağışla ve heyelan nedeniyle mahalle aralarında biriken toprak ve kaya parçaları belediye ekiplerince kaldırıldı. Ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlar da sabahın ilk ışıkları ile ev ile işyerlerinde biriken su ve çamuru temizlemeye başladı.

Heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten verildiği Denizli-Antalya karayolunda ulaşım normale döndü.

- Hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş, ilçede dün akşam saatlerinde kısa süreli dolu ve şiddetli yağış nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Yerleşim yerinin dağa yakın olması nedeniyle yağışın ardından heyelan oluştuğunu kaydeden Kobaş, şu bilgileri verdi:

"Dağdan kopup gelen toprak kütlesi ve kaya parçaları ilçe merkezindeki bazı mahallelerde sıkıntı oluşturdu. Denizli-Antalya karayolu heyelan ve selden dolayı bir müddet kapalı kaldı. Öncelikle suyu tahliye edip alanı temizleyerek karayolunu ulaşıma açtık. Selden etkilenen 40 kadar ev ve işyerinde suyun tahliyesi gerçekleştirildi. Hasar tespit çalışmasına başladık. Kaymakamlık başkanlığında kurulacak komisyonla vatandaşlarımızın zararını tespit edeceğiz." dedi.



