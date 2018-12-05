Denizli'nin çöpü, çamuru, güneşi enerjiye dönüşüyor

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Çöpten, çamurdan ve güneşten enerji elde eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki yatırımlarıyla 6 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretiyor.

Sarayköy ilçesinde mülkiyeti kendisine ait 3 bin 470 hektarlık jeotermal sahayı da özel bir şirkete ihale eden belediye, buradan da 100 megavatlık elektrik elde edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Kumkısık Mahallesi'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne getirilen günlük 700 ton çöp elektrik enerjisine dönüşüyor.

Yaklaşık 33,3 hektar alana ve 6 milyon 255 bin ton depolama hacmine sahip tesiste 2011 yılından bu yana aylık ortalama üretilen 400 megavat elektrik şehir şebekesine iletiliyor.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresinin Eskihisar Mahallesi'ndeki evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisine kurulan santralda ise 2013 yılından beri çamurdan günlük ortalama 10 bin kilovat elektrik üretiliyor.

Yenilebilir kaynaklara da yönelen Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 2 ayrı güneş enerjisi santralini devreye aldı.

Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezinin üstünü güneş enerjisi panelleriyle kapatan ve 10 merkezin elektriğini karşılayan belediye, Akköy'e de 450 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurdu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin ihtiyacını ithalat yoluyla karşılamaya çalıştığını hatırlattı.

İlk olarak çöpten elektrik üretmeye başladıklarını belirten Zolan, "Daha sonra atık su arıtma tesisinde çamurdan enerji ürettik. Ardından güneş enerjisine yöneldik ve 2 santralimizi hizmete aldık. Çöp, atık su ve güneş enerjisi noktasında baktığımızda toplam 6 bin hanenin elektriğini karşılayacak duruma geldik." diye konuştu.

Kuruma ait jeotermal alanları da değerlendirmeye başladıklarını ifade eden Zolan, bu kapsamda ihaleyi tamamladıklarını ve yaklaşık 100 megavatlık santralde yatırımın hızla devam ettiğini dile getirdi.

Güneş enerjisi ile ilgili yatırımlarının süreceğini aktaran Zolan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda çöple ilgili yakın bir tarihte daha büyük bir yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu projelerle hem kurumumuza ekonomik destek sağlıyoruz hem de milli ve yerli enerjimizi kullanmış oluyoruz. Az da olsa paramızın yurt dışına çıkmasına mani oluyoruz. Jeotermalle ilgili yatırımlarımız tamamlandığında Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm enerji ihtiyacımızı karşılamış olacağız."



