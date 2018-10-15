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Denizli'nin "hanımağası" yaşamını yitirdi

- Yaklaşık 300 milyon lira ciroya sahip şirketlerin kurucusu "hanımağa" lakaplı Neslihan Akça 81 yaşında hayatını kaybetti

Denizli'nin
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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin önde gelen şirketlerini çocuklarıyla yöneten "hanımağa" lakaplı 81 yaşındaki Neslihan Akça tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Özel bir hastanede tedavi gören Akça, dün akşam hayatını kaybetti.

Akça'nın cenazesi bugün öğlen vakti Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığına defnedilecek.

Yöresel kıyafetlerinden vazgeçmeyen Akça, kentin ilk hazır beton ve asfalt üretim tesisini kurdu, geri dönüşüm, inşaat gibi sektörlerin ardından medya sektörüne de adım atan Akça yerel yayın yapan televizyon, radyo ve gazeteyi grup bünyesine katmasıyla tanınıyordu.

Neslihan Akça 1970 yılında Acıpayam'ın köyünden Denizli'ye 8 çocuğuyla göçmüş, bir kamyonla başladığı taşımacılık işini eşi Abdullah Akça'nın rahatsızlığı sonrası üstlenmiş ve yaklaşık 300 milyon liralık cirosu ve bin çalışanıyla kentin en büyük şirketlerinden birini çocuklarıyla yönetmişti.

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