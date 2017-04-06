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Deodorantla oyun hastanelik etti

- Eskişehir'de deodorantı sıkıp çakmakla yakarak oynayan 2 genç yaralandı

Deodorantla oyun hastanelik etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çakmak ve deodorantla oynayan 2 genç, maddenin alev alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak'taki bir parka giden M.K. (16) ve arkadaşı M.K. (15), yanlarında bulunan deodorantı çakmakla yakmak istedi. Bu sırada deodorant alev alınca 2 arkadaş yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan iki genç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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çakmakEskişehirSprey
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