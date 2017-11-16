Depoladığı su ile İstanbul'un 2 yıllık su ihtiyacını karşılayabiliyor

ARTVİN (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Deriner Barajı'nda depolanan su ile İstanbul'un 2 yıllık su ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yer alan Deriner Barajı'nın 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 4'üncü ve dünyanın da 6'ncı en yüksek barajı olma özelliğini taşıdığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen Deriner Barajı'nın açılışının 2012'de Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini anımsatan Eroğlu, Deriner'in, Çoruh Vadisi'nde bulunan ve elektrik üretimi açısından en verimli projeler arasında yerini aldığını ifade etti.

Eroğlu, Deriner Barajı'nın özelliklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Deriner Barajı'nda depolanan su ile İstanbul'un 2 yıllık su ihtiyacı karşılanabilir. Deriner'in santralinde üretilen elektrik enerjisi ile 750 bin nüfuslu şehrin 1 yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilir. Baraj gövdesinde kullanılan beton ile Edirne'den Ardahan'a 12 metre genişliğinde beton yol yapılabilir. Çoruh Nehri üzerinde yer alan ve ilk kilit baraj olan Deriner Barajı bir mühendislik harikası."

Türkiye'nin hidroelektrik enerjisinin yüzde 2,5'i Deriner'den

Barajın gövde yüksekliğinin 83 katlı gökdelene eşit olduğuna işaret eden Eroğlu, bu dev projenin 2012 yılında düzenlenen, "Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı"nda mühendislik projeleri jürisi tarafından ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

Eroğlu, kurulu gücü 670 megawat, yıllık enerji üretimi ise 2 milyar 118 milyon kilowatt/saat olan Deriner HES'in kapasitesinin, Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yüzde 2,5'ine, Çoruh Havzasındaki projelerde üretilecek toplam enerjinin ise yüzde 14'üne karşılık geldiğini vurguladı.

Haziran 2013'ten itibaren elektrik üretmeye başlayan Deriner Barajı'nda şu ana kadar 6 milyar 700 milyon kilowatt/saat enerji üretildiğini belirten Eroğlu, "2 milyon 200 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılandı. Ayrıca üretilen enerji ile ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlandı." dedi.