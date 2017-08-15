Deprem Anıtı'na boyalı saldırı

YALOVA (AA) - Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde yıkılan binaların enkazlarıyla oluşturulan Deprem Anıtı'nda yer alan ölen vatandaşların isimlerinin bulunduğu mermer bloklara sprey boyayla zarar verildi.

Marmara Depremi'nde 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği Yalova'da, eğlenmek, dinlenmek, yürüyüş ve spor yapmak isteyenlerin öncelikli tercihlerinden olan 65 dönüm alanda kurulu 17 Ağustos Parkı'ndaki Deprem Anıtı'nın mermer blokları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla boyandı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Marmara Depremi'nin 18. yılı dolayısıyla yarın gece düzenlenecek anma törenine kadar yazıların Yalova Belediye ekiplerince temizleneceği öğrenildi.

- Deprem Anıtı

Depremde Yalova’da hayatını kaybeden 2 bin 504 kişinin isminin yazılı olduğu beton blokları, iki oda halindeki fotoğraf sergisi ve 12 metrelik paslanmaz çelikten oluşan dikey bloktan oluşan Deprem Anıtı, parkın içinde en dikkati çeken bölümü oluşturuyor.

Dairesel 40 metre çapındaki alana kurulan anıt, geleceği ve yaşamı temsil ederken, 12 metrelik çelik blok da geceyi, gündüzü, yılın 12 ayını simgeliyor.

