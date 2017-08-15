Deprem kayıpları DNA testiyle bulunacak

KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde kaybolanların bulunması için ailelerin talepleri üzerine Kocaeli'deki kimsesizler mezarlığından alınan DNA örnekleri, aile bireyleriyle eşleştirilecek; böylece sahipsiz mezarların kime ait olduğu tespit edilecek.

Merkez üssü Gölcük ilçesi olan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde kimliği teşhis edilemediği için 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedilenlere ait 28 mezardan 15'i açılarak DNA örnekleri alındı. Depremde yakınları kaybolan aileler, DNA testlerinin sonuçlanmasını bekliyor.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonunda sahipsiz mezarların kimler olduğu, kimlere ait olduğunun tespiti yapılmış olacak." dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de "Bundan 3-4 ay önce ilk adımı atıldı, mezarlardan DNA örnekleri alındı. Cumhuriyet Başsavcılığımızın kontrolü altında, Kocaeli Üniversitemiz çalışmaları yapıyor." ifadelerini kullandı.

"DNA örnekleri ile ilgili veri bankası kurulacak"

Depremde yakınlarını kaybeden avukat Emine Macit Zeybek ise "Kocaeli Üniversitesi, bütün mezarlardan DNA örnekleri aldıktan sonra bir veri bankası oluşturacak. Eylül sonu veya ekim başı gibi diğer mezarlar da açılarak, DNA örnekleri alınmaya başlayacak." şeklinde konuştu.