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Deprem kenti Sakarya ekonomisini 10'a katladı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Sakarya, geçen 18 yıllık süreçte ekonomisini 10 kat büyüttü.

Deprem kenti Sakarya ekonomisini 10'a katladı

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Sakarya, geçen 18 yıllık süreçte kentsel dönüşümünün yanı sıra sanayideki atılımlarla da öne çıkarak, ekonomisini 10 kat büyüttü.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nde büyük zarar gören Sakarya'da afet sonrası başlatılan çalışmalarla yeni yerleşim alanları oluşturulurken, sanayici ve yatırımcılara sağlanan teşviklerle iş dünyası adeta ayağa kaldırıldı.

Depremin ardından geçen 18 yıllık süreçte kentsel dönüşümünün yanı sıra sanayideki atılımlarla da dikkati çeken Sakarya, yerli otomobil için de konumu, otomotiv sektöründeki tecrübeli ve nitelikli istihdamı, nüfus için hazırlığı ve özellikle lojistikteki ayrıcalıklı özelliğiyle en avantajlı il konumunda bulunuyor.

Organize sanayi bölgesi 3'ten 10'a yükseldi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlimizin sosyal ve ekonomik anlamda gelişmelerine baktığımız zaman, ekonomimiz yaklaşık 10 kat büyüdü. 3 organize sanayimiz vardı, şimdi 10 organize sanayi bölgemiz var. Bunun yanı sıra çok büyük bir Milli Üretim Üssü vizyonunu da yakın zamanda uygulamaya gayret edeceğiz." dedi.

"Türkiye, depremle ilgili sorununu iyi anlamış durumda"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas da Türkiye'de depremle ilgili birçok çalışma yapıldığını belirterek, SAÜ'nün de bu çalışmalarda yer aldığını bildirdi.

Elmas, "Türkiye, depremle ilgili sorununu iyi anlamış durumda. Deprem haritaları güncelledi, bunun üzerine yapılacak yatırımlarla ilgili yönetmelikler tamamladı." şeklinde konuştu.

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