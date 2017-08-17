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Deprem şehitleri dualarla anıldı

- 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18. yılında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deprem şehitleri için anma programı düzenledi - Depremde 3 çocuğunu kaybeden Sevin: - "Eşim ve ben, enkazdan 7-8 saat sonra çıkarıldık. Uzun süren bir tedavi süreci geçirdik. Çocuklarımıza 1 hafta sonra ulaşıldı. Aradan 18 yıl geçmesine rağmen acımız hiç dinmedi"

Deprem şehitleri dualarla anıldı

KOCAELİ (AA) - Son yüz yılın en büyük depremlerinden biri olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18. yılında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deprem şehitleri için anma programı düzenledi.

Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybeden yaklaşık 6 bin kişi için, 17 Ağustos Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar, 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Mezarları temizleyip dua eden vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına engel olamadı.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Bu sırada vatandaşlardan bazılarının hüzünlendiği ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Daha sonra programa katılanlara mevlit şekeri ile çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- "O anı ilk günkü gibi yaşıyoruz"

Gölcükte'ki depremde 3 çocuğunu kaybeden 60 yaşındaki Ayhan Sevin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan 18 yıl geçmesine rağmen acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Depreme, eşi, çocukları Yunus (20), Sedanur (14) ve Ayberk (9) ile kaldığı 7 katlı binanın ikinci katında yakalandıklarını anlatan Sevin, "Bina tamamen yıkıldı. Eşim ve ben, enkazdan 7-8 saat sonra çıkarıldık. Uzun süren bir tedavi süreci geçirdik. Çocuklarımıza 1 hafta sonra ulaşıldı. Aradan 18 yıl geçmesine rağmen acımız hiç dinmedi. Korkularımız devam ediyor. Gece karanlıkta uyumakta zorluk çekiyoruz. O anı ilk günkü gibi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haftanın iki günü kabristana gidip çocukları için dua ettiğini, mezarları temizlediğini ifade eden Sevin, "Depremden sonra bir kızım oldu, şimdi onunla avunuyoruz. Şu anda 17 yaşında lise 3. sınıfa gidiyor. Allah 3 evladımızı aldı ama bir tane de hediye etti. O bizim göz nurumuz oldu. Onların yerini doldurmaz ama doldurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Ayhan SevinDepremGölcük
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