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Deprem şehitlerini su altında andılar

- AKUT Spor Kulübü Sualtı Branşı sporcuları, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te şehit olan vatandaşları su altında dalış yaparak andı - AKUT Spor Kulübü Sualtı Şube Sorumlusu Tunç: - "Depremde kaybettiklerimizi, deprem şehitlerini rahmetle anmak için ve unutturmamak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz"

Deprem şehitlerini su altında andılar

KOCAELİ (AA) - AKUT Spor Kulübü Sualtı Branşı sporcuları, asrın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anmak için depremin merkez üssü Gölcük'te dalış yaptı.

Kulüp üyesi 5 sporcu, ilçenin Çınarlı Sahili'nde bir araya gelerek burada dalış için hazırlık yaptı.

AKUT Spor Kulübü Sualtı Şube Sorumlusu Volkan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos'ta meydana gelen depremde su altında yaşamını kaybeden deprem şehitlerini anma adına etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gün içerisinde kentte 2 anma etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden Tunç, "Dalışlarımızda suyun altında olan binaların, otelin, araçların hatta esnafın, kumpir fırınının, bir zamanlar emek veren insanların malzemelerinin, yaşadıkları yerlerin üzerinden bir anma dalışı gerçekleştireceğiz." dedi.

Tunç, 21 yıldır bu ülkede arama kurtarma faaliyetiyle afetlerde, acil durumlarda halkın yanında olan AKUT'un spor kulübü olarak anma faaliyetinde bulunup deprem şehitlerinin yalnız olmadıklarını göstereceklerini dile getirdi.

Profesyonel eğitim alan sporcularla dalış gerçekleştireceklerini kaydeden Tunç, şöyle konuştu:

"Su altındaki rotamız yaşam kayıtlarının olduğu bölgelerin üzerinden geçeceğiz. Burada parti merkezinin, ticaret hanelerin olduğu yerler vardı. İnsanların normal şartlarda bu bölgede hayatını devam ettirdiği, gündüz burada gezip gördüğü yerler gece 03.02'de felaketle sonuçlanan afet sonucu şuanda denizin dibinde. Çınar ağaçları aşağıda bize o günü hala hatırlatıyor. Yukarıda depremin izleri silinmiş olabilir ama aşağıya indiğiniz zaman hala o kalıntıları görebiliyorsunuz. Depremde kaybettiklerimizi, deprem şehitlerini rahmetle anmak için ve unutturmamak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Depremlerden önce riskli bölgelerde tedbirimizi almamız lazım."

Daha sonra kulüp üyesi 5 sporcu depremde yaşamını yitirenleri anma adına sahilden denize tüplü dalış gerçekleştirdi.

Yaklaşık yarım saat su altında kalan sporcular, buradaki kalıntıları inceledi.

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