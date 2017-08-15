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Depremin acı hatıraları müzede yaşatılıyor

- Sakarya'da, deprem ve zararlarına karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla Adapazarı Belediyesince 2004'te inşa edilen Deprem Müzesi, göçüğü andıran yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle Marmara Depremi'nin acı hatıralarını yansıtıyor - Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Sezer: - "Deprem, şehrimizin hakiki gerçeği. Bu şehir depremle yaşamayı öğrenmek zorunda. Depremin vereceği her zarara karşı uyanık ve tedbirli olmak zorundayız. İnsan hayatı, her şeyden daha önemli bizim için"

Depremin acı hatıraları müzede yaşatılıyor

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da, Adapazarı Belediyesince depremin zararlarına karşı bilinçli ve tedbirli olunmasını sağlamak amacıyla yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 1999 Marmara Depremi'nin ardından inşa edilen Deprem Müzesi, yaşanan acıları gözler önüne seriyor.

Göçüğü andıran yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle dikkati çeken müzede, 17 Ağustos 1999'da 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki 45 saniyelik deprem, simülasyonla canlandırılıyor.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen deprem fotoğraflarının yer aldığı müzeyi, kurulduğundan bu yana yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti.

Öğrencilere yönelik deprem hazırlık kurslarının da verildiği, 1967 ve 1999'daki depremlere ait fotoğrafların sergilendiği müzede, afetlerde hayatını kaybedenlerin adlarının yazılı olduğu cam kristaller ve ziyaretçilerin duygularını paylaştığı anı defterleri bulunuyor.

- 2004 yılında kuruldu

Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 2004 yılında kurulduğunu ve ödül aldığını söyledi.

Müzeyi deprem şehitlerini anmak ve yaşananların unutulmaması adına faaliyete geçirdiklerini ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Müzede fotoğraflar, deprem simülasyonu, deprem eğitim alanı ve tüm deprem şehitlerinin isminin olduğu bir anıtımız var. Burası bir deprem kuşağı bölgesi, bunu müzemizdeki fotoğraflarla anlatıyoruz. Şehrimizde 30 yıl aralıklarla orta ölçekli ve yıkıcı depremler meydana geliyor. Bununla ilgili şehrimizde yaşayan vatandaşları uyanık tutmak ve depremle ilgili tedbirler almak için mücadelemizi yapıyoruz. Burayı ortalama günlük 200 kişi ziyaret ediyor. Bugüne kadar 1 milyon kadar insan ziyaret etti. Depremde kayıtlı olan tüm şehitlerimizin isimleri kristaller üzerinde yer alıyor."

Sezer, müzeye depremde yakınlarını kaybetmiş insanların anılarını yazdığı bir defter koyduklarını ve bu anıları gelecek kuşaklara bırakmayı amaçladıklarını belirtti.

- Öğrencilere depreme hazırlık kursları

Bugüne kadar müze hakkında çok olumlu tepkiler aldıklarına değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarla da burada öğrencilere depreme hazırlık kursları veriliyor. Öğrencilere deprem anında neler yapılması gerektiğini, deprem çantası hazırlama gibi konular hakkında öğretmenler tarafından eğitim veriliyor. Biz de yöneticiler olarak binaların sağlam ve depreme dayanıklı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem, şehrimizin hakiki gerçeği."

Her yıl, depremde hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Sezer, "Bu şehir depremle yaşamayı öğrenmek zorunda. Depremin vereceği her zarara karşı uyanık ve tedbirli olmak zorundayız. İnsan hayatı her şeyden daha önemli bizim için. Deprem Müzesini yurt içi ve yurt dışından tüm misafirlerin ziyaret etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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17 Ağustos Marmara DepremiAdapazarıDeprem MüzesiSAKARYA
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