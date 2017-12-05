Depremin özellikleri GPS istasyonlarıyla belirlendi

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 21 Temmuz'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme neden olan kırılmanın yeri, uzunluğu ve kırılma şekli GPS istasyonlarının kullanıldığı yöntemle belirlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin olduğu bölgedeki GPS istasyonları verilerinin İstanbul, Afyonkarahisar, Sivas, İzmir, Ankara, Kocaeli'ndeki üniversitelerden 11 bilim adamınca değerlendirildiğini belirtti.

Çalışmada bölgedeki 20 GPS istasyonundan deprem anında alınan kayıtların kullanıldığını kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, böylece "deprem sırasında Bodrum güneyindeki Karaada ile İstanköy Adası arasındaki bölgede 65 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde bir zon boyunca, derine doğru eğim açısı düşen, eğim atımlı bir normal fay boyunca deniz tabanının yırtıldığının tespit edildiğini" söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, 11 saniye süren deprem sırasında gelişen yırtılmanın asimetrik şekilde meydana geldiği ve ana şokun batısı ile doğusundaki fay parçalarının farklı oranlarda kayma hızına sahip olduklarının ortaya çıktığını aktararak, "Türkiye'de jeodezi yeni bir bilim dalı. Bu GPS istasyonları belli bir ağda kullanıldığında o bölgedeki deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki hareketi ölçebiliyoruz. Bu anlamdaki çalışma Türkiye'de ilk kez yapılıyor." ifadesini kullandı.

Pro. Dr. Sözbilir, denizde meydana gelen depremlerde faylanan kısmın görülemediğini, bu nedenle GPS istasyonlarının topladığı verilerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.



