Depremin yıktığı Kocaeli yeniden doğdu

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL OYMAK - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde en ağır yıkımın yaşandığı Kocaeli'de vatandaşlar, aradan geçen 18 yılda deprem yönetmeliğine uygun binlerce konuta kavuşmanın yanı sıra kentin dönüşümüne ve teknolojik gelişimine de tanıklık etti.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan, 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından hayata geçirilen birçok proje sayesinde kentte depremin izleri silindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin geçen yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olduğunu söyledi.

Karaosmanoğlu, depremin ardından hatalardan ders çıkardıklarını belirterek, kentte afet öncesi ve afet sonrası eğitimlere çok önem verdiklerini kaydetti.

- "Kente yeni bir vizyon da verdik"

Yaşanan bu felaketten sonra kenti hep birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ciddi zarar gören Kocaelimiz, hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin yoğun çalışmaları ile adeta yeniden hayata dönmüş ve dirilmiştir. Burada yaşanan sadece yıkılan bir kentin yeniden ihyası değil, aynı zamanda, bir kentin dönüştürülmesi, yeniden tasarlanması ve planlanmasıdır da… Biz sadece eski ve tehlikeli binaları yıkıp yerlerine yenilerini yapmadık, aynı zamanda kente yeni bir vizyon da verdik.

Yaklaşık bir asırdır üzerimize yapışan sanayi kenti olgusunun yanı sıra ileri teknoloji kenti, ticaret kenti, kongreler kenti, turizm kenti, çevre ve doğa kenti, spor kenti, kültür ve sanat kenti unvanlarını hak edecek yatırımlar ve planlamalar gerçekleştirdik. İnsanların canlarına mal olan şey, afetler değil, afetlere karşı hazırlıksız olmamızdır. Buradan yola çıkarak, Kocaeli’de büyük önlemler aldık. Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nden tutun da afet yönetim merkezlerine kadar büyük hizmetler ortaya koyduk. Ulusal çapta afetlere karşı yaşanan bilinçlenmenin sonuçlarını yakın zamanda yaşadığımız Van Depremi'nde açıkça gördük. Van Depremi, dünyanın en hızlı intikal ve müdahale edilen depremi olarak kayıtlara geçti."

Karaosmanoğlu, 2012'de kurulan Deprem Eğitim ve Sismolojik İzleme Merkezi'nde deprem eğitimlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Merkezimizde uzman eğitimciler tarafından verilen teorik eğitimlerle birlikte merkezde bulunan simülasyon cihazında uygulamalı olarak deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler öğretilmektedir. Deprem simülasyon cihazı 10 farklı gerçek deprem deneyimi yaşatabiliyor. 2004 yılından başlamak üzere şu ana kadar 62 bin 500 kişiye deprem eğitimi verilmiş olup, bu eğitim çalışmalarında 60 bin deprem eğitim kitabı ile 40 bin deprem eğitim CD'si dağıtılmıştır." ifadelerini kullandı.

- "Kentimizdeki mevcut yapıları tek tek kontrol ettik"

Erenler-Cedit Mahallesi'nden 2006 yılında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin startını verdiklerine değinen Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentimizdeki mevcut yapıları tek tek kontrol ettik. Kentsel Dönüşüm Projesi birinci etabını, 3 Şubat 2006'da ilk tapuyu vatandaştan alarak başlattık. Pazarlık usulü ve en önemlisi de gönül rızası kazanılarak bu çalışmalar gerçekleştirildi, hatta hemşehrilerimiz gecekondularını, davul zurna eşliğinde kendi elleriyle yıktı. Şu ana kadar Kocaelimizde kentsel dönüşüm kapsamında, 6 milyon 551 bin metrekarelik alan kamulaştırıldı. Bu çalışma dahilinde 2 bin 77 bina yıkıldı. Bu iş için 715 milyon 868 bin lira ödeme yaptık, hatta bu yıkımlar esnasında, kendi evlerine taşınıncaya kadar hemşehrilerimize kira yardımında bulunduk."

Karaosmanoğlu, Kent Konut vasıtasıyla modern ve hesaplı konutlar inşa ettiklerini vurgulayarak, "10 bin 120 daire, 90 iş yerini tamamladık, 924 daire ve 4 iş yerinin ise inşaat çalışmalarını devam ettirmekteyiz. TOKİ ile yaptığımız konut sayısı 21 bini buldu. Açtığımız bu yeni yaşam alanlarında hemşehrilerimizi sadece ev sahibi yapmakla kalmadık, onlara sosyal bir çevre de sunduk." diye konuştu.

Yeşil alan oranını 11 kat artırdıklarını belirten Karaosmanoğlu, vadesi dolmuş olan SEKA Kağıt Fabrikası alanında Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşümlerinden birini gerçekleştirdiklerini ve Seka Parkı kurduklarını hatırlattı.

Karaosmanoğlu, Çin'in Guangzhou kentinde, yüzlerce büyükşehir belediyesi arasından "Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü"nü aldıklarını sözlerine ekledi.