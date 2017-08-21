Depremler bu yıl 3 bini aşkın yapıya ağır hasar verdi

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Muğla, Çanakkale, Adıyaman ve Manisa'da bu yıl yaşanan depremlerde 3 bin 195 yapıda ağır, 2 bin 890 yapıda orta ve hafif düzeyde hasar meydana geldi.

AA muhabirinin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden derlediği bilgilere göre, başta AFAD olmak üzere Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, bu yıl yurtta meydana gelen depremlerden etkilenen binlerce afetzedeyi yalnız bırakmadı.

Afet parametrelerini kamuoyuna resmi olarak açıklama konusunda tek yetkili kurum AFAD, depremlerde evi hasar gören vatandaşlara, muhtelif ölçülerde 3 bin 250 çadır yardımı yaptı.

Muğla, Çanakkale, Adıyaman ve Manisa'da bu yıl meydana gelen depremlerde 3 bin 195 yapıda ağır, 2 bin 890 yapıda ise orta ve hafif düzeyde hasar tespit edildi.



Muğla'da 6,5 ve Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğündeki depremler en şiddetli sarsıntılar olarak kaydedilirken, en büyük yıkım da Çanakkale ve Adıyaman'da gerçekleşti.

- Deprem, tsunami oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,5 şiddetindeki deprem, 10-30 santimetre civarında yerel tsunami oluşturarak, yaklaşık 1-1,5 metrelik tırmanma seviyesiyle deniz taşmasına neden oldu.

Yaklaşık 11 saniye süren depremin ardından, büyüklükleri 1,8 ile 5,0 arasında değişen toplam 3 bin 96 artçı sarsıntı kaydedildi. Muğla, İzmir, Aydın ve çevre ilçelerde herhangi can kaybı yaşanmazken, Yunanistan'ın Kos Adası'nda 2 kişi hayatını kaybetti.

Depremden 363 kişi etkilenirken, Bodrum'daki yapılardan 120'sinde ağır, 48'inde orta, 182'sinde hafif hasar oluştu, 8 bina ise yıkıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde de 101 hafif, 12 ağır, 7 orta hasarlı bina tespit edildi.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ise hiçbir hasar oluşmadı.

- Çanakkale'de aynı şiddette 3 deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de şubatta 5,3 şiddetinde üç deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından büyüklükleri 1 ile 5,2 arasında değişen yaklaşık 2 bin 621 artçı sarsıntı oldu. Depremler nedeniyle Ayvacık ve Ezine'ye bağlı 34 yerleşim biriminde çeşitli seviyelerde hasar oluştu.

Çalışmalarda, depremden 7 bin 223 hanede 18 bin 806 kişinin etkilendiği, yapılardan bin 40'ının ağır, 973'ünün az hasar gördüğü belirlendi.

Deprem nedeniyle Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eş güdümünde Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıkları ile Valilik ve Türk Kızılayı ekipleri başta olmak üzere 505 personel ile çeşitli seviyelerde161 araç görevlendirildi.

AFAD, yaşanan yıkım nedeniyle bölgeye, çeşitli illerdeki lojistik depolarından 16,5 metrekarelik 410 aile tipi çadır, 3 bin 772 battaniye ile 2 bin 40 yatak, bir mobil simülasyon tırı, bir mobil duş-tuvalet, bir mobil koordinasyon tırı, 37 derslik, 34 büro-duş-tuvalet ve 4 çamaşırhane maksatlı konteyner ile bir yaşam konteyneri sevk etti.

Deprem nedeniyle acil yardım ödeneğinden, bölgede ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı.

- Adıyaman'daki afetzedelere 1 milyon lira yardım

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde de martta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde, Taşkuyu, Akdamar, Çiçek, Ovacık, Çataltepe, Mülk ve Belenli köylerinde hasar meydana geldi.

Depremin ardından büyüklükleri 1 ile 5,5 arasında 945 artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede, Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eş güdümünde, 101 personel ve 17 araçla müdahale, hasar tespit ve tarama faaliyetleri yapıldı.



Samsat ve Kahta ilçelerinde bin 474 az hasarlı ve bin 868 ağır hasarlı yapı tespit edildi.



AFAD tarafından bölgeye, 2 mobil koordinasyon tırı, 16,5 metrekarelik 2 bin 565 aile çadırı, 40 metrekarelik 23 sosyal çadır, bin yatak, 5 bin 240 battaniye ve okul-mescit amaçlı 65 çadır, 6 genel maksatlı çadır, 220 elektrikli ısıtıcı, 10 mobil duş ve 42 mobil mutfak sevk edildi. Adıyaman Valiliğine acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira kaynak aktarıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mayısta yaşanan 5,1 şiddetindeki depremde de hiçbir can kaybı ve yaralanma olmazken, 4 yerleşim yerinde 155'i ağır, 105'i hafif hasarlı yapı tespit edildi.

Bölgeye Manisa, İzmir ve Denizli İl Afet ve Acil Durum müdürlüklerinden 3 araç ve 15 arama kurtarma personeli sevk edilirken, AFAD depremden etkilenen vatandaşlar için 181 çadır dağıttı.







