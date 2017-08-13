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Depremzede kızın çadırda üniversite sevinci

- Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 Mart'ta meydana gelen depremin ardından ailesiyle çadırda yaşamaya başlayan ve öğrenimine de çadır okulda devam eden Aslıhan Susan, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Öğretmenliği bölümünü kazandı - Üniversite hayali gerçekleşen Susan: - "Deprem korkusu başarımı olumsuz etkiledi. Fakat buna rağmen üniversite sınavını kazandım"

Depremzede kızın çadırda üniversite sevinci

ADIYAMAN (AA) - İSMAİL KAYA - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından 5 aydır ailesiyle çadırda yaşayan ve çadır okulda öğrenimine devam eden Aslıhan Susan, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yerleştirilmenin sevincini yaşıyor.

Samsat'ta 2 Mart'ta meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından evleri yıkılan ve çadırda yaşamını sürdüren Susan ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Aslıhan Susan, çadıra kurulan Anadolu İmam Hatip Lisesine devam etmeye başladı.

Üniversite sınavlarına da bu şartlarda giren 17 yaşındaki Aslıhan Susan, son sınıfta yaşadığı deprem travmasını atamadan sınav stresi yaşadı.

Susan, zor koşullara rağmen sınavda başarı göstererek Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Öğretmenliği bölümüne yerleştirildi.

- Üniversiteye yerleşmenin mutluluğu

Aslıhan Susan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye yerleştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, denemelerde yüksek puan aldığını ifade etti.

Susan, öğretmen olacağını ve üniversiteyi bitirdikten sonra Samsat ilçesindeki öğrencilere faydalı olmayı arzu ettiğini kaydetti. Aslıhan Susan, bununla birlikte YGS'ye tekrar girip Hukuk Fakültesini kazanmak istediğini aktardı.

Deprem korkusunu atlatamadığını anlatan Susan, "2 Mart, benim ve hepimiz için bir dönüm noktası oldu. Çok şiddetli bir deprem yaşadık ve çadıra yerleştikten sonra sürekli yaşadığımız artçı depremler beni daha da kötü etkiledi. Deprem korkusu başarımı olumsuz etkiledi. Fakat buna rağmen üniversite sınavını kazandım ve kısa bir süre sonra çadır yaşamından kurtulup üniversite hayatına geçeceğim." diye konuştu.

Susan, hedefine odaklandığını söyleyerek, eğer insanlar hedefini gerçekleştirmek istiyorsa ne deprem, ne çadırda eğitim ve ne de çadırda yaşamın buna engel olabildiğini dile getirdi.

- Aileden kızlarına burs talebi

Baba Osman Susan ise Aslıhan'ın üniversiteyi kazanmasının depremi ve yaşadıkları sıkıntıları bir nebze unutturduğunu belirterek, diğer üç çocuğunun onu örnek alarak öğrenimlerine daha çok sarılacaklarını ifade etti.

Baba Susan, maddi yönden çok zor durumda olduklarını dile getirerek, kızlarına burs sağlanmasını istediklerini kaydetti.

Anne Emine Susan da kızlarının zor koşullarda üniversiteyi kazanmasının çok sevindirici olduğunu anlattı.

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