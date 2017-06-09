Depremzedelerin çadırda karne heyecanı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremden dolayı çadırda eğitim gören öğrenciler, karne heyecanını yaşadı.

Samsat ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından çadırda eğitim gören 2 bin öğrenci, karnelerini aldı.



İlçeye bağlı Uzuntepe Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Yusuf Yıldırım, okulun son gününde öğretmen ve öğrencilerin başarılarının yüzlerindeki ifadede çok iyi okunduğunu söyledi.

Samsat'ta yaşanan depreminin ardından binlerce ailenin çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını ama tüm bu zorlukların adeta öğrencilerin çalışma azimlerini kamçıladığını ifade eden Yıldırım, "Öğrenciler, çadırda eğitim görmelerine rağmen çok güzel sonuç verdi. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise depremin ev ve okulları yıktığını fakat eğitime zarar vermediğini söyledi.

Depremle beraber şartların değiştiğini ifade eden Akın, öğrencilerin çadırda eğitim gördüklerini ama öğretmenlerin gayretleri ve öğrencilerin çabaları ile eğitimin başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından başarılı 10 öğrenci, Kaymakamlıkça altınla ödüllendirildi.

Adıyaman'da faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezi yöneticileri de maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 100 öğrenciye ayakkabı hediye etti.

