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Dere yatağına düşen ineği belediye ekipleri kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlarken dere yatağına düşüp toprağa saplanan inek uzun süren çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılabildi.Yukarı Çiyanlı köyü Hayvalı Mahallesi'nde ineklerini otlatmaya Mağara...

Dere yatağına düşen ineği belediye ekipleri kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlarken dere yatağına düşüp toprağa saplanan inek uzun süren çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Yukarı Çiyanlı köyü Hayvalı Mahallesi'nde ineklerini otlatmaya Mağara Deresi mevkisine götüren Selbi Cura, bir süre sonra ineklerden birinin olmadığını fark etti.

Çevrede arama yapan Cura, ineğinin dere yatağına düştüğünü görünce çevreden yardım istedi.

Cura, yakınları ve köylülerin desteğiyle ineği kurtaramayınca durumu belediyeye bildirdi. İneğin saplandığı dere yatağından kurtarılması için bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Dere yatağına inen yol bulunmaması ve arazinin sarp olması nedeniyle iş makinesinden yararlanamayan ekipler, yaya olarak bölgeye ulaştı.

İneği, iple bağlayarak ayağa kaldırmaya çalışan ekipler, köylülerin de yardımıyla hayvanı uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.

Bir ayağı yaralı olduğu belirlenen hayvan, traktörle götürüldü.

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