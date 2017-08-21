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Dere yatağında mahsur kalan 8 yavru köpek kurtarıldı

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 8 yavru köpek, mahsur kaldıkları dere yatağından gönüllü itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Dere yatağında mahsur kalan 8 yavru köpek kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Gebze ilçesinde dere yatağında mahsur kalan 8 yavru köpek, gönüllü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde yavru köpeklerin dere yatağına düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen gönüllü itfaiye ekipleri, dere yatağının farklı yerlerinde bulunan yavru köpeklere ulaşmada zorluk çekti.

Ekipler, 2 metre derinlikte kalan yavru köpeklere yaklaşık bir saatte ulaştı. Dere yatağından çıkarılan köpekler daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Herhangi bir yarası bulunmadığı tespit edilen yavru köpeklerden biri sahiplenildi, diğerleri doğaya bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
GebzeYavru Köpek
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