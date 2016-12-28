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Dere yatağında mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

- Mersin'de, dere yatağında mahsur kalan pikap ve tır itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Dere yatağında mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de kar ve yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan pikap ve tır, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yusuf Boran idaresindeki 33 SE 283 plakalı pikap, yolun karşısına geçmek için köprü yerine Deliçay dere yatağını kullanmak istedi.

Eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle debisi artan derede suya kapılan araç, kayalara takılarak durabildi. Vatandaşların durumu Mersin Büyükşehir Belediyesine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, araçtaki şoförü kurtardı, aracı da bulunduğu yerden çıkardı.

Öte yandan, ekipler, aynı dere yatağından geçmeye çalışırken 33 FZ 427 plakalı tırıyla mahsur kalan Yusuf Askay'ı da kurtardı.

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