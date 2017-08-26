Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması futbol Ordu
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk

- Yurt dışında yaşayan ve memleketlerinde geçirdikleri izin sürelerinin sona ermesi üzerine dönüşe geçen Türklerin, Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğun trafik devam ediyor - Araç kuyruğu sınır kapısında 6 kilometreye ulaştı

Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk

KIRKLARELİ (AA) - Yurt dışında yaşayan ve memleketlerinde geçirdikleri izin sürelerinin sona ermesi üzerine dönüşe geçen Türklerin, Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısında oluşturduğu yoğun trafik devam ediyor.

Sınır kapısında oluşan kuyrukta bekleyen vatandaşların bazıları araçlarında uyuyarak, bazıları da yere serdikleri kilimin üzerinde dinlenerek sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Bazı sürücüler, uzun süredir bekledikleri için kornaya basarak Bulgaristan yetkililerini protesto ederken, bazıları müzik eşliğinde oynayarak vakit geçiriyor. Çocuklar da ağaç gölgelerinde oyun oynuyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından yaklaşık 4 bin kumanya dağıtılırken, Kırklareli Belediyesi tarafından çay ve kahve ihram edildi.

Kırklareli Vali Vekili Bekir Sıtkı Kocakundakçı, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer de sınır kapısında incelemelerde bulundu.

- Bayram tatili yoğunluğu artırdı

Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Ali Demirezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 saattir sınır kapısında beklediğini söyledi.

Tatilini Türkiye'de geçirdikten sonra Bulgaristan'a gitmek üzere yola çıktığını dile getiren Demirezen, beklemenin çok zor olduğunu ifade etti.

Bayram tatili ve yaz tatilinin sona ermesi ile kapıda biraz daha fazla yoğunluk oluşacağını tahmin ettiklerini dile getiren Demirezen, en kısa sürede memleketine gitmek istediğini aktardı.

Müzik eşliğinde oynayarak zaman geçiren Mehmet Kahveci, beklemekten sıkıldıkları için müzik eşliğinde oynadıklarını anlattı. 6 saattir kuyrukta beklediğini anlatan Kahveci, Hollanda'ya gideceğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvrupaDereköy SınırTrafik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5