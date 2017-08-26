Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk

KIRKLARELİ (AA) - Yurt dışında yaşayan ve memleketlerinde geçirdikleri izin sürelerinin sona ermesi üzerine dönüşe geçen Türklerin, Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısında oluşturduğu yoğun trafik devam ediyor.

Sınır kapısında oluşan kuyrukta bekleyen vatandaşların bazıları araçlarında uyuyarak, bazıları da yere serdikleri kilimin üzerinde dinlenerek sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Bazı sürücüler, uzun süredir bekledikleri için kornaya basarak Bulgaristan yetkililerini protesto ederken, bazıları müzik eşliğinde oynayarak vakit geçiriyor. Çocuklar da ağaç gölgelerinde oyun oynuyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından yaklaşık 4 bin kumanya dağıtılırken, Kırklareli Belediyesi tarafından çay ve kahve ihram edildi.

Kırklareli Vali Vekili Bekir Sıtkı Kocakundakçı, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer de sınır kapısında incelemelerde bulundu.

- Bayram tatili yoğunluğu artırdı

Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Ali Demirezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 saattir sınır kapısında beklediğini söyledi.

Tatilini Türkiye'de geçirdikten sonra Bulgaristan'a gitmek üzere yola çıktığını dile getiren Demirezen, beklemenin çok zor olduğunu ifade etti.

Bayram tatili ve yaz tatilinin sona ermesi ile kapıda biraz daha fazla yoğunluk oluşacağını tahmin ettiklerini dile getiren Demirezen, en kısa sürede memleketine gitmek istediğini aktardı.

Müzik eşliğinde oynayarak zaman geçiren Mehmet Kahveci, beklemekten sıkıldıkları için müzik eşliğinde oynadıklarını anlattı. 6 saattir kuyrukta beklediğini anlatan Kahveci, Hollanda'ya gideceğini söyledi.